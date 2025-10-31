Philly-Cheese-Sandwiches: Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

Beliebter Foodtruck kommt zurück in den Kessel

1 Rabia Yildirim in ihrem Foodtruck im Frühjahr dieses Jahres. Foto: Petra Xayaphoum

In Stuttgart gibt es demnächst wieder leckere Sandwiches in bester Qualität. Wir verraten wann und wo.











Sandwichfreundinnen und Freunde aufgepasst: Der Delikat Foodtruck kommt zurück in den Kessel – und bleibt diesmal einen ganzen Monat lang.

Ab dem 1. November riecht es in der Sophienstraße wieder nach den Pastrami- und Philly-Cheese-Sandwiches von Rabia Yildirim. Dazu gibt es Truffle-Fries mit Parmesan.

Die meisten kennen die Delikat-Chefin wahrscheinlich noch von ihrer Sandwicheria an der Olga-/Falbenhennenstraße oder vom Pop-up in der Unterführung der Haltestelle Stadtmitte. Im Frühjahr verkaufte Rabia Yildirim dann ihre Sandwiches aus dem markanten gelben Schulbus. Jetzt dürfen sich Stuttgarterinnen und Stuttgarter erneut auf den Foodtruck und seine Spezialitäten freuen.

Delikat Foodtruck, Sophienstr. 36, Stuttgart-Mitte, 1.11.-30.11, 12–21 Uhr