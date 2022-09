1 Philipp Lahm (li.) und Sami Khedira wurden 2014 gemeinsam Weltmeister, beide haben eine VfB-Vergangenheit. Foto: dpa/Marius Becker

Demnächst stehen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Sportdirektor Sven Mislintat an. Zuvor präsentierte der VfB Stuttgart drei prominente Namen, die den Club künftig sportlich unterstützen werden.















Link kopiert

Es gab schon Mitgliederversammlungen mit höherer Brisanz, größerem Nachrichtenwert und zahlreicherem Diskussionsstoff. Demgegenüber schien die Veranstaltung in diesem Jahr beim VfB Stuttgart eine eher unspektakuläre zu werden. Schließlich standen nicht einmal Wahlen auf dem Programm. Es wurden Finanzzahlen präsentiert, verschiedene Themen besprochen und Satzungsänderungen diskutiert. Die Mannschaft wurde nach dem 2:2 beim FC Bayern freundlich empfangen – doch womöglich wird über das Unentschieden beim Rekordmeister in den kommenden Tagen weniger gesprochen als über die prominenten Namen, die Alexander Wehrle am Sonntag nannte. Von Personen, die künftig die sportlichen Geschicke des VfB Stuttgart künftig mit prägen sollen.