Pforzheimer Polizei sucht Zeugen: Exhibitionist bittet Frau um Hilfe beim Onanieren

Ein Unbekannter setzt sich in einem Pforzheimer Park neben eine Frau auf eine Bank und entblößt sich. Dabei erwähnt der Mann, dass er Hilfe benötige. Die Frau ruft die Polizei.











Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Mittwochvormittag im Bereich Benckiserpark in Pforzheim eine Frau sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, saß die Frau gegen 11.05 Uhr auf einer Parkbank und telefonierte, als sich der Unbekannte neben sie setzte und sie in ein Gespräch verwickelte. Dabei erwähnte der Mann, dass er Hilfe benötige, woraufhin er sein Geschlechtsteil zeigte und zu onanieren begann. Die Frau zeigte den Unbekannten bei der Polizei an. Trotz der anschließenden Überprüfung des Benckiserparks konnten die Beamten den Täter nicht mehr antreffen.

So sieht der Unbekannte aus

Die Geschädigte beschreibt den Mann wie folgt: Etwa 1,85 Meter groß mit südeuropäischem Erscheinungsbild. Er trug einen roten Sportanzug. Auffällig war ein Verband an der rechten Hand.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 bei der Polizei zu melden.