Coronavirus in Baden-Württemberg Neue Corona-Fälle weiter rückläufig - 37 Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen betrug in Baden-Württemberg 1014,2 und lag damit nur noch knapp über der Marke von 1000. Am Dienstag wurden 37 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet.