Neubau eines Medienzentrum Wird neues SWR-Herzstück zu einem Palast?

Der Sender eröffnet in wenigen Monaten sein neues Medienzentrum in Baden-Baden. Finanziert wird der rund 60 Millionen teure Gebäudekomplex unter anderem durch den Verkauf des millionenschweren Areals „Am Tannenhof". Es gibt auch Kritik an dem Projekt.