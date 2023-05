Toter bei Brand in Klinik-Notaufnahme war am Bett fixiert

1 Bei dem Brand war ein Mensch ums Leben gekommen. Foto: dpa/Markus Rott

In einer Notaufnahme einer Pforzheimer Klinik ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Nun wurde bekannt, dass das Opfer am Bett fixiert war.















Der nach einem Brand in einer Pforzheimer Klinik-Notaufnahme gefundene Tote war an einem Bett fixiert. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten, handelte es sich bei dem Toten um einen offenbar zuvor in die Notaufnahme eingelieferten schwer alkoholisierten Patienten. „Nach ersten Erkenntnissen war dieser im Vorfeld des Brandes aufgrund fremdaggressiven Verhaltens durch das Krankenhauspersonal an seinem Klinikbett fixiert worden“, hieß es in der Mitteilung.

Ob die Fixierung für den Tod des Mannes ursächlich sei und ob im Umgang mit dem erkennbar aggressiven Patienten gebotene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden seien, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Ursache des Feuers vom Dienstagabend wurde zunächst nicht bekannt.