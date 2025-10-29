1 Stau auf der Autobahn. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Lastwagen verliert Treibstoff, die A8 Richtung Stuttgart ist gesperrt. Experten reinigen die Fahrbahn. Wie lange wird die Sperrung dauern?











Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist seit dem Mittwochmorgen die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt. Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen, berichtete die Polizei auf WhatsApp. Ein erstes Reinigungsfahrzeug sei inzwischen eingetroffen.

Ende der Sperrung voraussichtlich am Abend

Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer. Wie es zu dem Auslaufen des Stoffes kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Ein Ende der Sperrung ist laut Polizei voraussichtlich erst am Abend absehbar. Die Aufräumarbeiten könnten bis zu sechs Stunden dauern. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Zuvor hatte der SWR berichtet.