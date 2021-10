Unfall in Filderstadt Welche Ampel war Grün? - Zeugenaufruf

In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beide Unfallbeteiligten behaupten bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.