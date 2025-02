Pflegesätze in Esslingen: Städtische Pflegeheime: Bewohner müssen bald deutlich mehr zahlen

Busstreik in Esslingen Welche Linien am Freitag nicht fahren

In Esslingen werden die Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs (SVE) in ihren Depots bleiben. Verdi ruft am Freitag zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. Streiks gibt es auch im privaten Busgewerbe. Zu Ausfällen kommt es deshalb auch im Landkreis.