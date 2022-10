1 Jede fünfte Pflegekraft solle akademisch gebildet sein, fordert der deutsche Wissenschaftsrat. Foto: @ die arge lola / Kai Loges + Andreas Langen

Dem Fachkräftemangel in den medizinischen Berufen wollen die Kliniken in Deutschland mit einem fundierten Ausbildungsangebot begegnen. Immer wichtiger werden auch die akademischen Wege in die Pflegeberufe. Allein an der Hochschule Esslingen gibt es drei Bachelorstudiengänge und einen Masterstudiengang rund um die Themen Pflege, Pflegemanagement, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft.

Außerdem bietet das Klinikum Esslingen zusammen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) seit 2012 das ausbildungsintegrierte Studium der Angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften an. Damit soll der pflegerische Nachwuchs analog zum medizinischen Fortschritt ausgebildet werden, denn die Herausforderungen in der Pflege werden dank neuer Erkenntnisse immer komplexer. Neben der pflegerischen gibt es außerdem eine kaufmännische Ausbildung, die den Titel „Gesundheitsmanagement“ trägt.

Weil auf Pflegende neben Pflegediagnosen, wissenschaftlich fundierten Behandlungsprozessen, die sie entwickeln und steuern sollen, noch viele weitere Herausforderungen warten, hat sich auch das Ausbildungsangebot stark verbreitert. Den Anstoß dazu gab 2017 das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe. Daraufhin wurden die bisher getrennten Ausbildungen zur Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einem generalistischen Ausbildungsgang zusammengeführt und durch zahlreiche Spezialisierungsmöglichkeiten ergänzt. Und gleichzeitig wurde so der Weg bereitet für ein grundständiges Pflegestudium mit Bachelorabschluss. Der deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt übrigens, 20 Prozent des Pflegepersonals mit akademisierten Pflegekräften zu besetzen.

Steigende Anforderungen

Die Gesundheit- und Pflegewissenschaften qualifizieren den Nachwuchs für den direkten Kontakt mit Patienten und deren Angehörigen, für die Entwicklung neuer Methoden und Konzepte in der Pflege sowie für die Pflegeberatung, wenn es darum geht, Pflegebedürftige und deren Angehörige kompetent zu beraten und zu begleiten. Außerdem übernehmen Pflegefachleute vielfältige Aufgaben bei der Qualitätssicherung, der Leitung und bei interdisziplinären Projekten. Aber nicht nur die unterschiedlichen medizinisch-pflegerischen Fachgebiete werden immer vielfältiger. Auch im Bereich Qualitätsmanagement und Verwaltung steigen die Anforderungen. Am Klinikum Esslingen sind sich die Verantwortlichen von der Pflegedirektion einig, dass der Berufsstand durch die Pflegestudiengänge aufgewertet und wissenschaftlich fundierter wird.

Das Klinikum Esslingen wirbt damit, der Studiengang ermögliche eine wissenschaftlich basierte und praxisorientierte Erstqualifikation. Das steigere die Attraktivität der Pflege und Geburtshilfe und sichere den Anschluss an den nationalen und internationalen Wettbewerb im Gesundheitswesen.

Wie die Schulleiterin Lore Schöller am Klinikum Esslingen berichtet, haben sich für den Studienbeginn zum Wintersemester 2022/2023 sechs Auszubildende für das ausbildungsintegrierte Studium der Angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften immatrikulieren lassen. Und im aktuellen Kurs, der am 1. Oktober dieses Jahres begonnen hat, sind es zwei Studienanwärter, die in einem Jahr mit diesem Studium beginnen werden.

Bis 2019 war die Bewerberlage sehr gut, berichtet Schöller. Es gab ausreichend interessierte Bewerbende, die die kombinierte Form von Ausbildung und Studium favorisierten. An der DHBW Stuttgart wurden über die Jahre hin weitere zusätzliche Studienplätze geschaffen, um den Bedarf decken zu können.

Mit Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes im Oktober 2020 habe sich die Lage verändert. Das Pflegeberufegesetz sieht erstmals einen eigenen Studiengang „Pflegefachmann/frau“ vor, der direkt ohne vorherige Ausbildung studiert werden kann. Bereits 2019 startete die Hochschule Esslingen in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät Tübingen einen ersten Studiengang dieser Art. Dieser neue Qualifizierungsweg werde den Beruf verändern. Das recht breite Studienangebot in der Pflege sei ein Mittel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, erklärt Schöller.

Vorlesungen 14-tägig

Auch für den Weg in die Verwaltung von Kliniken, Krankenkassen, Krankenversicherungen und ins Personalwesen gibt es mit dem Studium des Gesundheitsmanagements einen akademischen Weg. Während dies an Klinikum Esslingen zusammen mit der DHBW dual studiert werden kann, bietet beispielsweise auch die Hochschule Aalen einen theoriefundierten und praxisintegrierten Ausbildungsgang an mit dem Fokus auf Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitswissenschaften und rechtswissenschaftliche Grundlagen. Wie eine Studentin berichtet, finden die Vorlesungen 14-tägig statt. Dieses Blockwochenmodell ermögliche ihr in den freien Wochen erste Praxiseinblicke als Werkstudentin. Bei der Arbeit in der Verwaltung des Klinikums Stuttgart erhalte sie interessante Einblicke in das Abrechnungsverfahren mit Krankenkassen. Gut vorstellen kann sich die junge Frau später auch eine Tätigkeit im Marketing, auch dafür bietet das Studium die Grundlagen.