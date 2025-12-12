Pflaster an Trumps Hand: Weißes Haus nennt wieder Händeschütteln als Grund

1 Das Weiße Haus erklärt Trumps Pflaster an der rechten Hand mit seinem vielen Händeschütteln (Archivfoto). Foto: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Das Weiße Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand des US-Präsidenten Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug.











Link kopiert

Das Weiße Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand von US-Präsident Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt begründete die Pflaster am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Journalisten damit, dass der 79-Jährige zuletzt "buchstäblich dauernd Hände geschüttelt" habe.

Sie wiederholte damit eine Begründung, die das Weiße Haus bereits vor einigen Monaten gegeben hatte, als Trump einen Bluterguss an seiner rechten Hand hatte, der mit Schminke überdeckt worden war. Trump nehme zudem täglich Aspirin zu sich, was zu den blauen Flecken führen könne, fügte Leavitt nun hinzu.

Als ältester Präsident, der jemals in den USA gewählt worden ist, hat Trump seinen Gesundheitszustand in der Vergangenheit wiederholt vehement verteidigt. Seinem Vorgänger Joe Biden hatte Trump hingegen vorgeworfen, aufgrund seines Gesundheitszustands nicht in der Lage zu sein, bis zum Ende seiner Amtszeit zu regieren.