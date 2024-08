Pflanzenzüchter aus Beuren: Alte Brotsorten bewahrt

1 Über 16 Jahre Arbeit hat Jan Sneyd in das Projekt investiert. Foto: /Tim Kirstein

Seit seiner Pensionierung beschäftigt sich der Pflanzenzüchter Jan Sneyd mit der Rekultivierung alter Brotweizensorten. Nach 16 Jahren kommt das Projekt nun langsam zum Abschluss.











In einem unscheinbaren Garten in Beuren liegt der Ursprung des Projekts, das die vergangenen 16 Jahre in Jan Sneyds Leben prägte. Hier hat sich der Pflanzenzüchter und emeritierte Professor der Hochschule Nürtingen-Geislingen eine eigene kleine Zuchtstation für alte Brotweizensorten aufgebaut. Tausende Körner von Binkel, Dickkopf- oder Rotkorn-Weizen lagern hier – ein ökologischer Schatz.