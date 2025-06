Pfingstmusikfest in Köngen: Vier Tage mit vollem Programm – und neuem Festzelt

Pfingstmusikfest in Köngen

Vier Tage lang wird am Wochenende in Köngen gefeiert. Zu der Traditionsveranstaltung des Musikvereins werden Tausende Besucher erwartet.











„Wir freuen uns riesig auf das Fest“, sagt Sabine Schlotz. Sie gehört zum Vorstand des Musikvereins (MV) Köngen – und der richtet von Freitag an sein traditionelles Pfingstmusikfest auf dem Festplatz aus. Erstmals seit 2019 gibt es wieder ein Festzelt. Zwar ist der finanzielle Aufwand hoch, aber viele Festbesucher hätten sich wieder für ein richtiges Bierzelt ausgesprochen – dem Wunsch kommt der MV nach.

Neu ist zudem, dass der MV von den Handballern des TSV Köngen unterstützt wird und besagtes Zelt in Eigenregie aufgebaut wurde, was viel Einsatz erforderte. Der Eintritt ins Festzelt ist an allen vier Tagen frei – auch das ist ein Novum.

Los geht es am Freitag, 6. Juni, um 19 Uhr – abermals mit einer Premiere: Zum ersten Mal sticht Ronald Scholz als Bürgermeister das Fass an. Während sich der Musikverein am ersten Tag selbst um die musikalische Unterhaltung kümmert, ist der Samstag Bands aus der Region vorbehalten: Um 19 Uhr sorgen zunächst die Blechaholics mit böhmischer Blasmusik für Stimmung, danach gehört die Bühne der Köngener Partyband Beat07.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, danach lädt der Wendlinger Musikverein zum Frühschoppen ein. Ab 14.30 Uhr zeigt die MV-Jugendkapelle ihr Können, bevor von 19 Uhr an die Köngener Muppets bei der großen Partynacht die Bühne rocken. Am Pfingstmontag haben sich ab 10.30 Uhr die Stäudach Musikanten angesagt, ab 13.30 Uhr spielt der Musikverein Oberboihingen, ehe der MV ab 16.30 Uhr das Fest musikalisch ausklingen lässt.

Wie immer gibt es auch Fahrgeschäfte und Stände auf dem Festplatz. Dessen Neugestaltung ist zwar schon geplant, aber laut dem Bürgermeister wird auch das Pfingstfest im kommenden Jahr noch in gewohnter Weise stattfinden können. Die Hauptarbeiten zur Umgestaltung sollen erst am vorletzten Mai-Wochenende 2026 beginnen.

Wie immer, gibt es am Pfingstmontag einen großen Krämermarkt, der von 7.30 bis 18 Uhr in der Ortsmitte stattfindet. Rund 200 Beschicker haben sich angemeldet, bis zu 30 000 Besucher werden erwartet. Zu erstehen gibt es Waren aus aller Welt – von Haushaltshelfern und Gewürze über Kunsthandwerk und Schmuck bis hin zu quietschbuntem Spielzeug. Es gibt Grillbuden, Imbissstände mit internationalen Spezialitäten sowie einige Food-Trucks. Zudem lädt der Einzelhandel von 11 bis 16 Uhr zu einem verkaufsoffenen Feiertag ein. Und im historischen Schlosshof zeigt die DRK-Rettungshundestaffel ab 10 Uhr zu jeder vollen Stunde, was sie kann.

Um die Verkehrssituation zu entzerren, werden am Montag Shuttlebusse eingesetzt – einer pendelt vom Penny Zentrallager Neuhausen (Bernhäuser Straße 40) zum Festplatz, der andere vom Bahnhof Wendlingen aus. Parkmöglichkeiten stehen am Pfingstmontag unter anderem im Bereich des Stadions Fuchsgrube, beim Friedhof, in den Gewerbegebieten Ghai und Wertwiesen sowie auf dem Aldi-Parkplatz in Köngen zur Verfügung.