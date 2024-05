Kindertag im Zoo: Zaubershow und Zitteraal – so war es beim Kindertag in der Wilhelma

Zaubershow und Zitteraal – so war es beim Kindertag in der Wilhelma

11 Den Kindertag in der Wilhelma erleben, dafür kommen Familien vom Allgäu bis nach Stuttgart. Foto: Lichtgut/J. Rettig

Pfingstmontag ist ein besonderer Tag in der Wilhelma: Tausende Besucher, jung und alt, strömen in den zoologisch-botanischen Garten. Denn am Kindertag gibt es nicht nur Tiere und Pflanzen zu bestaunen.











Der Stau auf der Neckarstraße und von der Prag her schon morgens ließ keinen Zweifel: Der Ansturm auf die Wilhelma ist gewaltig. Gilt doch der traditionelle Kindertag in einem der schönsten zoologisch-botanischen Gärten alljährlich am Pfingstmontag als bestes Ausflugsziel mit dem Nachwuchs. Darum kam es dann auch beinahe in der Wilhelma zum Verkehrsstau: wegen der vielen Kinderwagen.

Magic Oli vor der Damaszener-Halle

„Messalina, sieh‘sch überhaupt was?“ Das kleine Mädchen, das nach einer übel beleumundeten römischen Kaisergattin benannt wurde, reagiert gar nicht auf die besorgte Frage der Mutter. Das Gedränge um Plätze und Sicht vor der Damaszener-Halle, wo gleich Magic Oli Wonder seine Zaubershow starten wird, nimmt ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. „Man hätte einen anderen Platz für die Show finden müssen“, kritisiert Johnny, elf Jahre alt, ganz fachmännisch. Er will alles ganz genau sehen, vielleicht gar die Tricks durchschauen. „Er hat selbst einen Zauberkasten zuhause“, verrät die Mutter, die mit ihrem Sohn aus der Nähe von Horb angefahren kam. Aber dann ist er genauso ratlos wie alle anderen, als Magic Oli die Ketchupflasche aus der Tüte verschwinden lässt und die Lieblingszahl von Anna errät, die begeistert mitspielt.

Überwältigt von der Fülle des Angebots

Die Zaubershow ist nur eine der vielen Attraktionen und Mitmachaktionen, die diesen Tag in der Wilhelma zu einem besonderen Erlebnis machen. Dafür hat Anja Heieck mit Mann und Sohn und Tochter, drei und sechs Jahre alt, die Anfahrt aus dem Allgäu auf sich genommen: „Wir haben früher in Stuttgart gewohnt, waren damals auch schon beim Kindertag hier und wollten ihn wieder mal erleben.“ Die Herkunft vieler anderer Besucher ist offensichtlich so international wie die hier vertretenen zoologischen und botanischen Heimaten. Da müssen natürlich auch die Hüpfburgen mit Palmen, Affe und Giraffe Exotik-Look liefern.

„Wie machen wir’s, wohin zuerst“, studieren zwei Damen das Programm, überwältigt von der Fülle des Angebots. Lorena Mühlbayer cremt gerade ihre zweijährige Tochter Haily ein, Sonnenschutz ist wichtig, und steuert dann die nächste Fütterung an: Gleich sind die Seelöwen dran, die mit ihrem verspielten Temperament eine Extra-Show garantieren. Und dann bleibt genug Zeit, um auch noch den Gorillas, Krokodilen und Brillenpinguinen Mahlzeit zu wünschen.

Auf dem Weg zum Zitteraal

Etwas Braunes schlängelt sich durch ein Erdbeerbeet: „Ist das jetzt eine Blindschleiche oder eine Äskulapnatter“, rätselt Tina Hermann, die sich mit ihrem Sohn Jonathan über das Terrarium nahe beim Aquarium beugt. Die Sache lässt sich nicht klären, aber das Interesse von Mutter und Sohn gilt sowieso anderem Getier: „Wir sind wegen dem Zitteraal hier“, verrät Tina Hermann aus der Nähe von München. Und steuert zielsicher ins Aquarium.