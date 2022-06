1 Der 20-Jährige erhielt einen Platzverweis, den er jedoch nicht befolgte (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 20-Jähriger hat am Pfingstsonntag in einem Festzelt auf dem Pfingstmarkt in Köngen (Kreis Esslingen) Gäste und den Sicherheitsdienst beleidigt. Die Polizei musste ihn in Gewahrsam nehmen.















Am späten Sonntagabend musste ein aggressiver Betrunkener im Rahmen des Pfingstmarktes in Köngen (Kreis Esslingen) in Gewahrsam genommen werden. Zuvor war der 20-Jährige laut Polizeiangaben bereits vom Sicherheitsdienst aus einem Festzelt verwiesen worden. Dort hatte er bereits mehrere Gäste und den Sicherheitsdienst beleidigt.

Betrunkener versucht Polizisten zu verletzten

Polizeibeamte, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, wurden auf das Geschehen aufmerksam und unterzogen die Person einer Kontrolle. Dabei wurde der 20-Jährige erneut ausfällig, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Weil er auch nach mehrmaliger Aufforderung das Gelände nicht verlassen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei versuchte der betrunkene Mann mehrmals die Polizeibeamten zu verletzten, was ihm jedoch nicht gelang. Den Rest der Nacht musste er anschließend in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.