Pfingsten in Baden-Württemberg: ADAC rechnet mit viel Verkehr zum Ferienstart – staureichster Tag droht

1 Auch auf der A8 im Raum Stuttgart kann es an Pfingsten voll werden. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Wochenende starten die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern. Der ADAC rechnet deshalb mit viel Verkehr auf den Straßen – besonders an einem Tag.











Die Pfingstferien in Baden-Württemberg beginnen an diesem Wochenende. Der ADAC Württemberg erwartet zum Start der Ferien „sehr viel Verkehr“ auf den Autobahnen im Südwesten. „Besonders am Freitag wird es richtig voll“, warnt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg in einer Pressemitteilung. „Der Beginn der Schulferien ergibt zusammen mit dem Berufs- und Reiseverkehr einen gefährlichen Stau-Cocktail“, so Bach weiter.

Nach Angaben des ADAC Württemberg war der Freitag vor dem Pfingstwochenende 2024 sogar der staureichste Tag des Jahres. Damals summierte sich der stockende und stehende Verkehr im Südwesten am 17. Mai 2024 demnach auf insgesamt 791 Kilometer. Das entspricht in etwa der Strecke Stuttgart – Kiel.

Chancen auf „staufreie Fahrt“ an Pfingstsonntag am besten

Am Samstag rechnet Bach ebenfalls mit vielen Reisenden auf den Straßen. Der ADAC-Experte erwartet, dass sich die Verkehrslage erst am späten Nachmittag leicht entspannt. Im letzten Jahr staute es sich nach Angaben des ADAC am Pfingstsamstag insgesamt 311 Kilometer in Baden-Württemberg.

Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg Foto: ADAC Württemberg e.V.

Am Pfingstsonntag soll es auf den Straßen dann wieder ruhiger werden. Hier geht Bach von einer weitgehend entspannten Situation auf den Autobahnen aus. „Wer zeitlich flexibel ist, hat hier die besten Chancen auf eine staufreie Fahrt“, so Bach.

Wenn am Pfingstmontag viele Familien die Heimreise antreten, soll es wieder voller auf den Straßen werden. Am Mittag sollten Reisende mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen, rät Bach mit Blick auf das vergangene Jahr. 2024 gab es am Pfingstmontag mit 400 Kilometern noch mehr Stau als am Pfingstsamstag.

Stauschwerpunkte an Pfingsten

Zu den besonders staugefährdeten Bereichen gehört laut ADAC-Experte Bach der Abschnitt der A8 zwischen Karlsruhe und Ulm – und nennt zwei mögliche Stauschwerpunkte: „Zusätzlich zur Dauerbaustelle bei Pforzheim wird auch der Albaufstieg zwischen Aichelberg und Merklingen im Fokus stehen.“

Staugefährdeten Strecken an Pfingsten in Baden-Württemberg:

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München

A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

Großraum Stuttgart

Baustellen in Baden-Württemberg mit Staugefahr:

A6 Mannheim - Heilbronn zwischen Kreuz Walldorf und Wiesloch/Rauenberg

A6 Heilbronn - Nürnberg am Kreuz Weinsberg

A8 Karlsruhe - Stuttgart zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord

A81 Stuttgart - Singen zwischen Oberndorf am Neckar und Empfingen