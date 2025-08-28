Pferdetag in Beuren: Veranstaltung mit und über Pferde im Freilichtmuseum

1 Pferde sind viel mehr als „nur“ Reittiere. Foto: oh

Die Premiere ist ein Erfolg gewesen. Also legt das Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen) nach und präsentiert am Sonntag, 7. September, den zweiten Pferdetag.











Im Freilichtmuseum Beuren gibt es am Sonntag, 7. September, zum zweiten Mal das „Forum der Pferdestärken“. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher wieder mehr als 20 Pferde, Fohlen und Ponys in Aktion erleben.

Pferdefachleute aus der Region zeigen, wie Altwürttemberger und Schwarzwälder Füchse für die Landschaftspflege eingesetzt und erklären, wie sie gezüchtet werden. Es gibt Fachvorträge, Vorführungen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, ein Seminar „Kontakt zum Pferd“ und Mitmachangebote, wie etwa Kartoffelernten.

Wissenswertes und Vergnügliches

Kinder können Steckenpferde basteln und sich am Hobby-Horsing-Parcours ausprobieren – oder auf echten Ponys reiten. Zudem gibt es Wissenswertes bei „Erklär mir den Pferdekörper“ und ein Planwagenkutschfahrt. Handwerksvorführungen und Verkaufsstände von Hufschmieden, Sattlern, Drechslern und Seilern runden das Programm ab. Für Bewegungsfreudige gibt es eine geführte Tour zur Fohlenweide am Beurener Albtrauf.

Da die Parkplätze am Freilichtmuseum begrenzt sind, steht im Tiefenbachtal beim ehemaligen Bundeswehrdepot ein Ausweichparkplatz zur Verfügung. Ein kostenloser Pendelbus fährt ab 10.30 Uhr regelmäßig zum Museum und zurück. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad wird empfohlen.