Pferdesport: Reitturnier am Jägerhaus

Reitturnier am Jägerhaus

Der RV Esslingen richtet am Samstag und Sonntag wieder sein traditionelles Reitturnier auf der schönen Anlage am Jägerhaus aus. Es werden etwa 200 Pferde sowie ihre Reiterinnen und Reiter erwartet.

Los geht es am Samstag um 8.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse A, weitere Höhepunkte sind ab 12.30 Springprüfungen bis zur Klasse L. Am Sonntag beginnt das Programm um 9 Uhr mit Springprüfungen, die letzte L-Prüfung mit Stechen wird gegen 16.45 gestartet. Aber auch der Reitnachwuchs steht im Mittelpunkt: Ab 13.45 Uhr am Sonntag wird es wieder einen Führzügelwettbewerb. Und wer sich erst dem Reiten annähern kann, kann beim Kinderreiten zwischen 11 und 12 Uhr beziehungsweise zwischen 14 und 16 Uhr dabei sein.