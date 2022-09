1 Mit der Schubkarre erkunden die Pfadfinder aus Neuhausen die Berglandschaft rund um Meran. Naturerlebnisse stehen bei der Organisation im Mittelpunkt. Foto: Mirjam Brielmaier

Abenteuer in der Natur machen die Stämme der Pfadfinderschaft Sankt Georg möglich. Im Kreis Esslingen brach nun eine Gruppe aus Neuhausen wieder ins Zeltlager auf.















In Südtirol haben die Pfadfinder aus Neuhausen nach zwei Jahren Zwangspause wieder ihr Zeltlager veranstaltet. Die Kinder und Jugendlichen sind Teil der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), die in der katholischen Kirche verwurzelt ist. In den Gruppen, die es auch in Wernau, Esslingen und Nürtingen gibt, sind aber auch Mitglieder anderer Konfessionen willkommen. In der Corona-Zeit war es für die Gruppen nicht leicht zu kommunizieren.