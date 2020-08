1 Im Kräutergarten des Weiler Hofs macht Petra Rapp bei den Filmaufnahmen eine gute Figur. Foto: Tom Weller

Von den Dreharbeiten mit dem Filmteam der Serie „Lecker aufs Land“ im SWR schwärmt Landwirtin Petra Rapp. Der Weiler Hof in Esslingen und ihre Gemüserezepte stehen am Montag im Mittelpunkt.

Esslingen - In eine ungewohnte Rolle ist die Landwirtin Petra Rapp für die SWR-Serie „Lecker aufs Land“ geschlüpft. Bei Dreharbeiten des Senders stand sie eine Woche lang vor der Kamera. Sie ließ das Filmteam in die Arbeit und das Leben auf dem Weiler Hof in Esslingen blicken. „Es hat Spaß gemacht“, schwärmt die kommunikative Bäuerin. Das Filmteam hat die Aufnahme aus ihrer Sicht auch mit viel Feingefühl realisiert: „Da kommt viel über unseren Alltag auf dem Hof rüber.“ Mit Kamera und Mikrofon im Weinberg zu stehen, das war für Petra Rapp und ihren Mann Andreas aber schon eine Herausforderung. Am heutigen Montag, 31. August, ist die Folge mit der Esslinger Landwirtin ab 20.15 Uhr zu sehen.