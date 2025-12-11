„Unglaublich, was da abgeht“: Esslinger Familie protestiert gegen Gebühren

1 Ebru und Mikail Doganay mit ihren Söhnen Semih und Levin. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kitagebühren in Esslingen sind viel zu hoch, finden viele Familien in der Stadt. Der Esslinger Vater Mikail Doganay geht deshalb in die Offensive.











Familie Doganay ist 2022 nach Esslingen gezogen. Heute spricht Vater Mikail das aus, was viele Familien in der Stadt denken: „Als wir das erste Mal mit den Kitagebühren konfrontiert wurden, ist uns schier die Kinnlade runtergefallen“, sagt er unserer Redaktion. Zwei Kinder hat Doganay, er arbeitet als Wirtschaftsinformatiker, seine Frau als Chemie-Ingenieurin. Da beide berufstätig sind, ist die Familie auf Ganztagsbetreuung angewiesen.