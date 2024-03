Petition der Jungen Union Kirchheim/Teck: Knapp 2200 Unterschriften gegen Tempo 30 am Tag

1 In vielen Hauptverkehrsstraßen in Kirchheim gilt inzwischen Tempo 30. Foto: Ines Rudel

Die Junge Union Kirchheim hat eine Petition an den OB übergeben. Sie fordert, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Durchgangsstraßen nur noch zwischen 22 und 5 Uhr gelten soll. Wie geht es jetzt weiter?











Die Einführung von Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen stört den Verkehrsfluss massiv, Anwohner werden nur vermeintlich entlastet, die Effekte für die Umwelt sind gering. Das ist die Meinung der Jungen Union (JU) Kirchheim. Und sie steht damit nicht allein da, wie 2187 Unterschriften belegen. So viele Unterstützer haben eine Petition unterzeichnet, in der die Nachwuchsorganisation der CDU fordert: Tempo 30 soll in Kirchheim nur noch zwischen 22 und 5 Uhr gelten, am Tag hingegen die bisher üblichen 50 Kilometer pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit.