Verteidigungsminister der USA: Pentagon-Chef Pete Hegseth in Stuttgart gelandet

1 Pete Hegseth ist in Stuttgart angekommen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/Ron Sachs - Pool via CNP

Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart gelandet. Hier will er die für Afrika zuständige Kommandozentrale (Africom) besuchen.











Link kopiert

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf seiner ersten Auslandsreise am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart gelandet – das zeigen Aufnahmen auf der Plattform X. Demnach kam das Flugzeug gegen 1 Uhr in in der Landeshauptstadt an. Hier will der 44-jährige Politiker das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) und die für Afrika zuständige Kommandozentrale (Africom) des US-Militärs besuchen, teilte das Pentagon vor wenigen Tagen mit.

Auf seinem X-Account teilte Hegseth bereits Fotos und Videos, die ihn in einer Stuttgarter US-Kaserne unter anderem beim Joggen und beim Krafttraining mit Soldaten der US-Army zeigen.

Während sein Vorgänger Lloyd Austin 2021 mit einem Regierungsflieger – einer Boeing E-4 – auf dem Rollfeld des STR landete, kam Hegseth mit einer grauen Maschine der US-Air-Force.

Am Donnerstag will Hegseth in Brüssel am Treffen der Nato-Verteidigungsminister und einer Zusammenkunft der Ukraine-Unterstützerländer teilnehmen.

Dabei wolle er über die Notwendigkeit sprechen, die Verteidigungsausgaben der Verbündeten zu steigern und die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie auszubauen. Letzte Station ist Polen, wo der Pentagon-Chef dort stationierte US-Truppen besucht.

Pete Hegseth mit Ehefrau Jennifer . Foto: www.imago-images.de/IMAGO/CNP/AdMedia

Ehefrau Jennifer dabei

Bei einem Treffen im Pentagon sagte Hegseth laut US-Soldatenzeitung „Stars and Stripes“, dass seine Frau Jennifer ihn auf der Reise begleiten werde. Er werde nicht an der Münchener Sicherheitskonferenz teilnehmen. „Stattdessen fahren wir nach Polen, um die Soldaten dort zu sehen“, sagte er. „Ich spreche viel lieber mit Soldaten, als zu Cocktailpartys zu gehen. Das ist mein Job.“

Hegseth ist in den USA vor allem aus seiner Zeit beim Trump-freundlichen Sender Fox News bekannt. Er gehörte zu den umstrittensten Kandidaten, die Trump für sein Kabinett nominierte. Bis auf eine erfolglose Bewerbung für einen Sitz im US-Senat für Minnesota hat der Journalist keine politische Erfahrung vorzuweisen.

Nach seiner Nominierung sorgten zudem Berichte über mutmaßliche rassistische und sexistische Äußerungen Hegseths, Alkoholmissbrauch und sexuelle Übergriffe für Aufsehen. Hegseth weist die Vorwürfe entschieden zurück.