Pessar mit Widerhaken: Stuttgarter will Frauen durch „Penis-Falle“ vor Vergewaltigung schützen

1 Die „Penis-Falle“, ein Einsatz aus Latex, hat innen messerscharfe Zacken – und soll potenzielle Vergewaltiger abschrecken. Foto: Paasch

Können „Penis-Fallen“ mit scharfen Widerhaken Frauen Schutz vor Vergewaltigungen bieten? Ein Mediziner aus Stuttgart ist davon überzeugt – doch er stößt auf Kritik.











Es passiert jeden Tag. Sexuelle Übergriffe, Nötigung, Vergewaltigung: Fast 40 Mädchen und Frauen in Deutschland werden jeden Tag Opfer einer schweren Sexualstraftat. Mit 13.320 Fällen wurde im Jahr 2024 ein erneuter Höchststand erreicht, die Zahl stieg das sechste Jahr in Folge. Beschämend, erschreckend - und mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Doch was tun? Das hat sich in den vergangenen Monaten auch der Stuttgarter Mediziner Urs Schneider immer wieder überlegt: „Jedes Mal, wenn ich Meldungen über Vergewaltigungen in der Zeitung gelesen habe, hat mich das umgetrieben. Nicht zuletzt, weil ich zwei Töchter habe.“