Etliche Stadtbahnen in Stuttgart ausgebremst

Personenschaden am Milaneo

8 Es kam am Freitagabend zu einer Störung im Stuttgarter Stadtbahnverkehr. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Pragsattel stehen am Freitagabend etliche Stadtbahnen still. Die Feuerwehr spricht von einem tödlichen Personenschaden – die Hintergründe waren zunächst unklar.















Wegen eines tödlichen Personenschadens an der Haltestelle Stadtbibliothek sind am Freitagabend zahlreiche Stadtbahnen in Stuttgart ausgebremst worden. Betroffen waren die Linien U15, U5, U6 und U7, wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Nähere Angaben zu dem Vorfall an der Haltestelle konnten zunächst weder die Stuttgarter Polizei noch die Feuerwehr machen. Eigenen Angaben zufolge rückte die Feuerwehr gegen 18 Uhr aus. Erst etwa zwei Stunden später war die Streckenunterbrechung beendet.

Weil sich der tödliche Zwischenfall vor den Augen vieler Menschen an der Haltestelle abspielte, waren auch Seelsorger im Einsatz. Die Beamten ermitteln zum Hergang und zur Ursache des Unfalls.