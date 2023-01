7 Verletzt wurde niemand. Foto: 7aktuell.de | Simon Adomat

Ein Feuer in einer Tiefgarage in Waiblingen hat die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag in Atem gehalten. Es gibt schon eine Vermutung zur Ursache des Brandes.















Vermutlich ist beim Laden einer Autobatterie in der Nacht auf Freitag ein Feuer in einer Tiefgarage an der Anton-Schmidt-Straße ausgebrochen. Gegen 0.45 Uhr war die örtliche Feuerwehr alarmiert worden und mit einem Großaufgebot von zehn Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften ausgerückt. Die Feuerwehrleute mussten nach ihrem Eintreffen aus dem Gebäude drei Personen evakuieren. Die anderen Bewohner waren bereits selbstständig aus ins Freie gegangen. Verletzt wurde niemand.

Zur Brandbekämpfung drang die Feuerwehr in die Tiefgarage ein und konnte den Brandherd an einem Auto erfolgreich bekämpfen. Wie vor Ort festgestellt wurde, war die Batterie des brennenden Autos an ein Ladegerät angeschlossen. Mutmaßlich könnte dieser Umstand als Brandursache in Frage kommen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Das Mehrfamilienhaus selbst wurde komplett verqualmt und ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Elf Personen wurden deshalb in ein Hotel einquartiert. Inwieweit die Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden beziehungsweise wie hoch der Sachschaden in den Wohnungen ist, ist bislang nicht bekannt. Zusätzlich zur Feuerwehr war der Rettungsdienst mit elf Fahrzeugen und 26 Personen im Einsatz.