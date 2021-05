1 VfB-Sportdirektor Sven Mislintat dürfte in der Sommerpause viel zu tun habe. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat die Saison auf Platz neun beendet – jetzt lautet die Frage: Wer von den begehrten Aufsteigern wird auch in der neuen Spielzeit für die Stuttgarter auflaufen? Auch Sasa Kalajdzic ist unschlüssig.

Stuttgart - Jetzt ist also Ruhe eingekehrt in der wichtigsten Abteilung des VfB Stuttgart, der Lizenzspielermannschaft. Von nachrangiger Bedeutung war das 0:2 im letzten Saisonspiel gegen Arminia Bielefeld, dem am Samstagabend die Verabschiedung von Kapitän Gonzalo Castro und Abwehrspieler Marcin Kaminski bei einem gemeinsamen Essen im Clubrestaurant folgte. Stolz waren die Spieler und das Trainerteam auf den sehr respektablen neunten Tabellenplatz – und vor allem heilfroh, dass sie nach der Coronasaison mit abschließendem Quarantäne-Trainingslager in den nächsten Wochen andere Menschen zu Gesicht bekommen werden.