Personalmangel in Stuttgart

1 Kinder brauchen Bezugspersonen. Aber müssen sie alle vom Fach sein? Foto: Sebastian Gollnow

Die Kinderbetreuung wird immer weniger verlässlich, je mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher unbesetzt bleiben. Immer mehr Akteure erheben deshalb die Forderung nach einer Neuaufstellung mit weniger Fachpersonal.















Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Kitas ist seit Jahren nicht zu decken. Wegen Personalmangels werden die Randbetreuungszeiten beschnitten und können neue Gruppen nicht in Betrieb gehen.