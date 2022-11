VfB Stuttgart in den USA Wie Sven Mislintat über Transfers im kommenden Winter denkt

Nach der langen WM-Pause will der VfB Stuttgart in den restlichen 19 Saisonspielen den Klassenverbleib sichern. Ist der Kader dafür gut genug? Sven Mislintat hat sich in Austin zu möglichen Wintertransfers geäußert.