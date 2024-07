Bosch in Leinfelden-Echterdingen: Belegschaft wehrt sich gegen Stellenabbau

1 Der Heimwerker-Branche steckt in der Krise. Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe/imago stock&people

Bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) droht der Abbau von Stellen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid hat sich mit Betriebsrat und Gewerkschaft getroffen. Sie kritisieren die Entscheidung.











Bei Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen soll etwa jede dritte Stelle außerhalb der Fertigung abgebaut und in Niedrigkostenländer verlagert werden. Dagegen wehrt sich die Belegschaft mit der Unterstützung der Gewerkschaft IG Metall. Nun hat der Nürtinger SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid den Bosch-Standort in seinem Wahlkreis besucht und mit Betriebsrat und Vertretern der IG Metall gesprochen.

Die Bau-Branche steckt in einer Krise, auch der Nachfrage-Boom bei Heimwerkern im Zuge der Coronapandemie hat stark nachgelassen. Im Januar habe die Bosch-Geschäftsleitung die Beschäftigten daher darüber informiert, dass 560 Stellen, also etwa ein Drittel der Arbeitsplätze ohne Fertigung, am Standort in Leinfelden-Echterdingen wegfallen und verlagert werden sollen, fasst es Schmid in einer Pressemitteilung zusammen. Davon betroffen seien Entwicklung, Marketing und alle anderen indirekten Bereiche. Bei der Fertigung soll es keine Veränderung geben. Zurzeit laufen die Gespräche über die Umsetzung des Personalabbaus.

Im Bosch-Konzern sollen deutschlandweit in den nächsten Jahren Tausende Stellen wegfallen. Durch den Personalabbau gingen ein großer Teil des Know-hows und Kernkompetenzen vor Ort verloren, gleichzeitig würden Arbeitsplätze in teils politisch instabilere Länder verlegt, warnte Max Czipf von der IG Metall Esslingen. Nils Schmid nannte es alarmierend, dass gerade der Bereich Forschung und Entwicklung betroffen sei, der ausschlaggebend für Innovationen sei.