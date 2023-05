Personal in Stuttgart wird aufgestockt

1 Der Bund hat das Wohngeld zum Jahresanfang erhöht und den Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet. Foto: imago/Lobeca

In Stuttgart hat sich die Zahl der Anträge auf den Mietzuschuss gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte erhöht.















Link kopiert

Die Stuttgarter Verwaltung wird seit der Einführung des erhöhten Wohngelds mit Jahresbeginn mit Anträgen geflutet und hat bereits enorme Rückstände. Die Zeit bis zur Genehmigung hat sich um das 2,5-fache erhöht und beträgt aktuell rund fünf Monate, die Leistung wird allerdings nachgezahlt. Der Gemeinderat hat am vergangenen Donnerstag weitere 25 Stellen genehmigt, um den Ansturm zu verkraften. Weil die Anträge nun auch online gestellt werden können, sei das Verfahren vereinfacht worden, so die Verwaltung. 547 Onlinemeldungen sind im ersten Quartal registriert worden. Zudem sind der Zentralbereich der Wohngeldbehörde und zwei Dienststellen des Sozialamts in größere Räume im Gebäude Torstraße 15 gezogen.