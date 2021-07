34 Der VfB Stuttgart bereitet sich auf die Saison vor. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Die Transfermarkt-Zeit ist in vollem Gange. Wir geben aktuellen Überblick über den Kader.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach dem Aufstieg eine gute Saison in der Fußball-Bundesliga gespielt. Aktuell ruht der Betrieb in Deutschlands höchster Spielklasse. Aber das bedeutet nicht, dass im Kader der Weiß-Roten keine Bewegung ist. Schließlich ist die Transferzeit in vollem Gange.

Während den VfB Stuttgart bereits Spieler verlassen haben und sich weitere Personalien abzeichnen, sind auch schon Neuzugänge zum VfB gestoßen. Wir geben einen exakten Überblick über den VfB-Kader mit tagesaktuellem Stand und der Perspektive für die jeweiligen Akteure.

Von der zurückliegenden Sommerpause bis zum Start der Vorbereitung, dem Aufbruch ins Trainingslager, dem Pflichtspielstart am 7. August im DFB-Pokal sowie dem Ligastart eine Woche später halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. Wie der Kader gerade aussieht, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!