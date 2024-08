Perseiden in Baden-Württemberg: Überwiegend klare Nacht für Sternschnuppen erwartet

Perseiden in Baden-Württemberg

1 In der Nacht zum Dienstag sollen besonders viele Sternschnuppen zu sehen sein.(Symbolbild) Foto: dpa/Marco A. Ludwig

Gute Nachrichten für alle Sternschnuppen-Fans: Der Himmel über Baden-Württemberg soll in der Nacht zum Dienstag größtenteils klar werden. Also raus in die Nacht und den Blick nach oben richten.











Endlich ist es so weit: In der Nacht zum Dienstag sollen wieder besonders viele Sternschnuppen am Himmel über Baden-Württemberg zu sehen sein. Und die Voraussetzungen für die sogenannten Perseiden sehen gut aus, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet kaum Bewölkung für die Nacht. Im besten Fall können die Menschen 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Besonders gut stehen die Chancen im Norden von Baden-Württemberg. Auch über Stuttgart soll es laut DWD klar bleiben. Südlich davon kann es gebietsweise wolkig werden, denn am Nachmittag könne es teils über dem Schwarzwald zu Gewittern kommen, hieß es. Die dünne Bewölkung kann sich aber schnell wieder auflösen.

In der zweiten Nachthälfte sind die Chancen höher

Sternschnuppen kann man von überall aus sehen. Bessere Chancen gibt es jedoch, wenn die Umgebung so dunkel wie möglich ist. Gute Beobachtungsposten sind aus diesem Grund möglichst weit weg von den Lichtern der Stadt, erklärt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Der Blick zum Himmel sollte frei von Hindernissen wie Bäumen, Gebäuden oder hohen Bergen sein, sagt Martin Federspiel vom Planetarium Freiburg. Auch Mondlicht stört die Beobachtung. „In der Nacht des Maximums geht der zunehmende Mond gegen Mitternacht unter“, erklärt Federspiel. Unter anderem darum sei die zweite Nachthälfte bis zum Beginn der Morgendämmerung günstig für die Beobachtung der Perseiden.