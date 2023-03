18 In der früheren Großraumdisco Penthouse in Feuerbach wird wieder getanzt. Foto: Dominique Brewing/www.dominiquebrewing.com

Das Comeback in der früheren Großraumdisco Penthouse in Feuerbach hat voll eingeschlagen: Noch bis zum 25. März wird der Lost Place mit Theater und Rave bespielt – es ist immer ausverkauft. Auch andere Veranstalter interessieren sich für die Location.















Die ovale Form der oberen Etagen über dem Großmarkt Selgros in Feuerbach zieht die Blicke der Autofahrerinnen und Autofahrer an, von denen jeden Tag Tausende auf der Heilbronner Straße unterwegs sind. Seit einiger Zeit fällt ihnen auf, dass abends Lichter in der früheren Großraumdisco Penthouse zucken. Das Partyleben ist zurückgekehrt an einem Ort, der seit 2019 leer steht – doch nur vorübergehend.

Das Citizen.Kane.Kollektiv, eine freie Theatergruppe, das Rave-Kollektiv Trabanten und die Initiative Queerdenker* haben das Penthouse aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst – die Resonanz könnte kaum besser sein. Karten gibt es für „Liliom – Theater.Rave.Utopie“ nicht mehr. „Wir sind jeden Abend ausverkauft“, berichtet Regisseur Christian Weber erfreut. In der Nacht zum kommenden Sonntag endet das Projekt mit einer langen Rave-Nacht, die bis 2 Uhr morgens dauert. Aufgeführt wird Molnárs Theaterklassiker „Liliom“, der harter Tobak mit Gewalt, Drogen und sexueller Belästigung ist. Fürs Penthouse hat die freie Gruppe mit Queer-Aktivistin Ida Liliom dieses Stück „queerfeministisch“ überarbeitet. Das Ganze geht schließlich in Tanz über – in die Musik, die das Trabanten-Rave-Kollektiv auflegt.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat dem Theater- und Ravekollektiv die Location vermittelt. Denken die Veranstalter nach dem großen Erfolg über eine Verlängerung nach? „Das wird schwierig“, antwortet Regisseur Christian Müller, „weil wir alle neue Projekte haben.“ Es gibt bereits etliche Anfragen von weiteren Eventmachern, die sich für die Zwischennutzung in der früheren XXL-Disco interessieren. Es dürfte also nicht das letzte Comeback im Penthouse sein. Wer Interesse hat an einer Vermietung auf Zeit, kann sich an die städtische Leerstandsbörse im Netz unter https://roomstr.de/ wenden.