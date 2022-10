1 Mancher Unterrichtsausfall wäre vermeidbar. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

In diesen Tagen überschlagen sich die Schlagzeilen geradezu: 40 Prozent der Grundschüler im Südwesten können laut der Bildungsstudie IQB kaum lesen, zuhören, rechnen. Und zugleich ist der Lehrermangel größer denn je. Gerade an Grundschulen, gerade in Stuttgart. Viele Kinder haben die Lernlücken aus der Coronazeit noch nicht auffüllen können. Und jetzt ereilt auch noch die Corona- und Grippewelle die Schulen, da fallen viele Lehrkräfte aus. Vor diesem Hintergrund mutet es befremdlich an, dass das Land nicht alles unternimmt, um die Folgen abzumildern.