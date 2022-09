11 Pellegrino Matarazzo ist beim VfB jetzt 1000 Tage im Amt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Pellegrino Matarazzo ist in die Riege der zehn VfB-Trainer mit den längsten Amtszeiten eingezogen. Ein Meilenstein für einen Übungsleiter. Doch er selbst will davon nicht wirklich etwas wissen.















„Diese Zahl gibt mir nichts. Es ist nur eine Zahl, die ausdrückt, wie oft sich die Erde um die Sonne dreht. Ich bin hier gerne am Arbeiten. Gleichzeitig habe ich sehr viel erlebt in den tausend Tagen. Ein Tag VfB Stuttgart ist sehr, sehr lange“, ließ Pellegrino Matarazzo dieser Tage anlässlich seines Jubiläums via „BW24“ wissen und man kann dem pragmatischen Mathematiker das sogar zweifelsfrei abnehmen. Dennoch erreicht Matarazzo an diesem Sonntag einen absoluten Meilenstein – er ist jetzt unter den zehn VfB-Trainern mit der längsten Amtszeit.

Grund genug für uns, diesen elitären Kreis einmal zusammenzustellen. Hätten Sie noch gewusst, wie viele Tage Arie Haan den VfB trainierte? Oder von wann bis wann Herrmann Eppenhoff die Geschicke in der Mercedesstraße leitete? Oder wer der VfB-Trainer mit der längsten Amtszeit überhaupt ist? In der Bilderstrecke finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Durchklicken.