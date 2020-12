1 Pelle Alsing, der Drummer des schwedischen Pop-Duos Roxette, ist tot. Er starb ein Jahr nach der Sängerin Marie Fredriksson (rechts). Foto: dpa/Jessica Gow

Nur ein Jahr nach der Sängerin Marie Fredriksson ist nun auch der Schlagzeuger des schwedischen Pop-Duos Roxette gestorben. Pelle Alsing wurde nur sechzig Jahre alt.

Stockholm - Ein Jahr nach dem Tod von Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist nun auch der Schlagzeuger der schwedischen Band, Per „Pelle“ Alsing, gestorben. Auf der Facebook-Seite der Band schrieb Frontmann Per Gessle (61): „Mit unbeschreiblicher Trauer muss ich euch mitteilen, dass unser geliebter Pelle Alsing gestorben ist.“ Pelle sei nicht nur ein einfallsreicher Schlagzeuger gewesen, sondern auch der beste Freund, den man sich vorstellen könne, ein großzügiger Mensch. Alsing wurde nur 60 Jahre alt. Die Managerin der Band bestätigte seinen Tod der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“.

Hitserie in den USA

Pelle Alsing begann seine Karriere in den frühen 1980er Jahren mit der Raj Montana Band, arbeitete dann mit der Musikgruppe Ratata sowie Künstlern wie Niklas Strömstedt, Py Bäckman, Ulf Lundell und Lisa Nilsson zusammen und wurde 1986 Schlagzeuger bei Roxette, dem von Per Gessle und Marie Fredriksson gegründeten Pop-Duo. Gemeinsam mit der schwedischen Band gelangen ihm weltweit zahlreiche Top-10-Erfolge, unter anderem mehrere Nummer-1-Hits in den USA wie „The Look“, „Listen to Your Heart“ (beide 1989), „It Must Have Been Love“ (1990, auch bekannt durch den Soundtrack zum Film „Pretty Woman“) und „Joyride“ (1991). Die Singles „Dangerous“ (1990) und „Fading Like a Flower“ (1991) belegten jeweils Platz 2 der US-Charts. Roxette verzeichnete damit eine Hitserie in den USA, die nur wenigen nichtamerikanischen Künstlern gelang. Die Alben der Schweden wurden weltweit 75 Millionen Mal verkauft. Vor einem Jahr, am 9. Dezember 2019, starb Frontfrau Marie Fredriksson mit 61 Jahren an Krebs.