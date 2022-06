USA Migranten-Tragödie in Texas: 39 der 51 Toten waren Frauen

Nach der Migranten-Tragödie mit 51 Toten in einem Lkw in Texas sind neue Details ans Tageslicht gekommen. 39 der 51 Toten waren Frauen, eine Leiche ist noch nicht identifiziert. 16 Überlebende kamen in ein Krankenhaus.