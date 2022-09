1 Der Software-Experte Sajjad Khan – damals noch im Entwicklungszentrum von Mercedes in Sindelfingen Foto: factum/Andreas Weise

Der geistige Vater des Mercedes-Infotainmentsystems MBUX soll in den Vorstand des Sportwagenbauers geholt werden. Hinter dem Einstieg stehen aber noch Fragezeichen.















Gleich am ersten Tag als Doppelchef von VW und Porsche sorgt Oliver Blume für Schlagzeilen – auf beiden Seiten. Die größere Überraschung wird dabei aus Stuttgart vermeldet: Porsche will den renommierten Software-Experten Sajjad Khan als IT-Chef in den Vorstand holen. Der aus Pakistan stammende Manager ist in der Branche wie in der Öffentlichkeit aus seiner Zeit beim Nachbarn Mercedes-Benz wohlbekannt. Erst vor einem Jahr ist er, damals Knall auf Fall, bei Mercedes ausgeschieden. Dort war er der geistige Vater des viel gelobten Infotainment-Bordsystems MBUX.