In der Krebsforschung sollen die Bedürfnisse der Betroffenen stärker einbezogen werden. Für das Tumorforschungszentrum Süd-West in Tübingen und Ulm werden daher dringend Patientenvertreter gesucht. Wer mitmachen kann und was es mit diesem Amt auf sich hat, erzählt ein ehemaliger Krebspatient.