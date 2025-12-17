Patientensicherheit in Deutschland: „Qualität kostet Geld“ – Kritik an Klinikbedingungen

Jährlich klagen Tausende wegen Behandlungsfehlern. Der Druck auf Kliniken gefährdet die Patientensicherheit. Was ein Experte für mehr Schutz fordert.
Jedes Jahr ziehen viele tausend Bundesbürger vor Gericht, weil sie einen medizinischen Behandlungsfehler erlitten haben oder es zumindest vermuten. Der ehemalige Kinderchirurg und Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), Christian Deindl, erklärt, was hierzulande für eine sicherere Gesundheitsversorgung und die Vermeidung von Behandlungsfehlern nötig wäre.