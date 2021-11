2 Die Wut mancher ungeimpfter Patienten gegenüber dem Pflegepersonal nimmt zu, sagt Krankenhausseelsorger Thomas Krieg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Ton der Covid-Erkrankten wird rauer – das erlebt der katholische Krankenhausseelsorger Thomas Krieg derzeit auf den Stationen. Wie er damit umgeht, erzählt er hier.















Link kopiert

Stuttgart - Fast 13 Jahre lang hat Pfarrer Thomas Krieg die katholische Beratungsstelle Ruf und Rat geleitet. Seit 2019 hat er als Krankenhausseelsorger am Marienhospital für alle Patienten ein offenes Ohr – allerdings schlagen ihm vermehrt Wut, Aggressivität und Unmäßigkeit der ungeimpft Covid-Erkrankten entgegen.

Herr Krieg, Sie haben aggressives Verhalten bei einigen ungeimpften Patienten erlebt. Können Sie das näher beschreiben?

Thomas Krieg: Es ist die Haltung, eine Anspruchshaltung an mich und an das Pflegepersonal: Ihr seid dazu da, dass ich wieder gesund werde. Normalerweise sind Patienten dankbar für die Hilfe und Präsenz der Schwestern, Pfleger und Ärzte, einige sind aber ganz im Gegenteil undankbar und aggressiv. Die fordern nur.

Haben wenigstens die Patienten auf Intensivstationen eine gewisse Demut?

Die allermeisten schon. Es gibt aber einige wenige, die leugnen sogar dort noch die Pandemie. Das verwundert mich sehr, zumal darunter auch durchaus gebildete Leute sind. Die verharmlosen das Virus als so eine Art Grippe-Virus und meinen, um ihre Erkrankung müsse man kein Gedöns machen.

Macht Sie diese Haltung wütend?

Manchmal spüre ich, wie die Wut in mir hochkommt. Die meisten Intensivpatienten sind ungeimpft, die hätten sich impfen lassen können, dann wäre alles nicht so weit gekommen. Die ganze Situation ist ja ein Stück weit hausgemacht.

Wie gehen Sie mit solchen Patienten um?

Wir sagen, dass das Virus höchstgefährlich ist und welche Beweise dafür auf dem Tisch liegen. Aber wir diskutieren nicht. Wir bieten Seelsorge an. Ich konzentriere mich darauf, wie es den Patienten geht, was ich für sie tun kann. Oft beruhigen sich die Leute und wir kommen ins Gespräch. Ich ergreife aber Partei für das Personal, schildere, wie knapp die Stellen besetzt sind und was die alles für die Patienten tun. So lange nur einzelne Patienten aggressiv sind, ist es ja auszuhalten.

Wie bewältigen Sie die Anfeindungen?

Das erste ist: man muss es wahrnehmen, wenn Wut aufsteigt. Das zweite ist, dass ich mit einem Kollegen oder einer Kollegin darüber rede. Und falls ich meinen Ärger nicht unterdrücken kann, muss ich das Gespräch kürzer fassen. Ich gehe jeden Morgen eine Runde joggen. Die Bewegung in der Natur tut mir unheimlich gut.

Und wie geht es dem Pflegepersonal?

Es ist enorm überlastet. Das ist hart an der Grenze des Erträglichen und nicht das Ende der Fahnenstange. In der Situation müssen wir ganz einfach füreinander da sein. Das schlimmste wäre, wenn es wieder einen absoluten Besucherstopp in Krankenhäusern oder auch Pflegeeinrichtungen geben würde. Der ist Gift für die Seele.