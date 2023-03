1 Insgesamt 193 460 Anmeldungen für Erfindungen sind im vergangenen Jahr beim Europäischen Patentamt in München eingegangen Foto: imago/Richard Wareham

Anmelderekord beim Europäischen Patentamt in München: Eine Industrieinitiative kritisiert jedoch, dass die Behörde bei den Prüfungen inzwischen mehr auf Masse statt Klasse setzen und Patentanmeldungen nicht mehr so sorgfältig unter die Lupe nehmen würde.















Es ist eine Rekordbilanz, die das Europäische Patentamt (Epa) in München präsentiert. Insgesamt 193 460 Anmeldungen für Erfindungen sind dort im vergangenen Jahr eingegangen – ein Plus von 2,5 Prozent und damit so viele wie nie. Vor allem grüne Technologien würden angemeldet, sagt Antonio Campinos. „Der anhaltende Aufschwung auf diesem Gebiet trägt dazu bei, die Energiewende voranzubringen“, erklärt der Epa-Chef.