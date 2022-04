Liebe und Leiden am Kreuzweg

Passionszeit in Neuhausen

9 „Christus ist ungerecht verurteilt“: Die erste Station des Kreuzwegs an der Josefskapelle im Gewann Hochau in Neuhausen zeigt Jesus mit der Dornenkrone. Foto: Ines Rudel

Der Kreuzweg mit den Sandsteinfiguren des Bildhauers Freiherr Wilhelm von Rechenberg aus dem Jahr 1953 zieht nicht nur in der Passionszeit viele Menschen an.















Einen herrlichen Blick über die weitläufige Filderebene haben Spaziergänger von der Josefskapelle in Neuhausen. Nicht nur in der Karwoche ist das Gotteshaus aus dem Jahr 1877 mit den Kreuzwegstationen aus Sandstein ein beliebtes Ausflugsziel. Die Stationen des Leiden Christi hat der Künstler Wilhelm Freiherr von Rechenberg im Jahr 1953 geschaffen. „Das ist ein Ort, an dem man wirklich zur Ruhe kommen kann“, findet Karl Bayer. Der Vorsitzende der Gemeinschaft für Heimatgeschichte verweist auf die besondere Geschichte der Kapelle, die mit dem Vermächtnis des Bürgers Josef Walter errichtet wurde.