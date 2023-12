Passion einer Wernauerin: Sammeln um des Sammelns willen

1 Andrea Sauter mit einer Gitarre aus ihrer Feuerzeugsammlung. Die 61-Jährige präsentiert die schönsten Exemplare in Setzkästen. Doch ihr Fundus ist weitaus größer. Foto: Marion Brucker

Feuerzeuge, Tassen, Taschen, Teddys, Cola-Dosen und John-Grisham-Bücher – Andrea Sauter hat vieles in ihren Regalen stehen. Jede Sammelleidenschaft beginne mit einem Objekt, sagt die Wernauerin.











Sammeln ist für Andrea Sauter mehr als nur ein Hobby – es ist ihre Leidenschaft. Im Gegensatz zu anderen, die ihre Passion teilen, beschränkt sie sich nicht auf ein Sujet. „Eine Sammelleidenschaft geht auf die andere über“, erklärt die 61-jährige Wernauerin. Wo andere Bilder an den Wänden hängen haben, hat Sauter mehrere Setzkästen angebracht und in einem silberfarbenen Farbton angestrichen. In ihnen steht im Hausflur ihre Feuerzeugsammlung. Sauter nimmt einen weiß-blauen Hometrainer en miniature aus einem der Regale, drückt auf den Sitz und eine Flamme sticht heraus.