1 Die Königstraße war seit Mitte Dezember oftmals ziemlich leer. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Coronajahr 2020 waren Tag für Tag im Schnitt 12 000 Menschen weniger auf der Königstraße unterwegs als im Vorjahr. Der Weihnachts-Lockdown wirkte noch stärker als der vom Frühjahr.

Stuttgart - Das Herz des Stuttgarter Handels schlägt in der Innenstadt, und hier nicht zuletzt in der Königstraße. Wenn hier viele Menschen unterwegs sind, werden zumeist gute Umsätze gemacht. Wie stark das Coronajahr 2020 die City getroffen hat, zeigen nun Daten des Portals Hystreet. Es zählt an drei Stellen in der Königstraße (sowie zusätzlich in der Stiftstraße) per Laserscanner die Passanten. Für den Bereich zwischen Schulstraße und Alter Poststraße liegen für 2019 und 2020 vollständig Daten vor – die Differenz erstaunt, weil sie so hoch ist.