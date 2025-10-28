4 Erst Feuer, jetzt Eis: Julian Sommer zieht es im Winter auch auf die Skipiste. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem Saisonende am Ballermann kehrt für viele Partystars Ruhe ein – doch nicht alle legen die Füße hoch. Wer jetzt Schnee schippt, Konzerte plant oder Skier verleiht.











Link kopiert

Palma de Mallorca - Mit dem letzten großen Partywochenende ist die Saison 2025 am berüchtigten Ballermann zu Ende gegangen. Die meisten Bars und Clubs an der Playa de Palma schließen über den Winter. Für die Stars der Szene endet ein Sommer mit Hunderten von Auftritten auf der spanischen Insel Mallorca und in Deutschland.

Julian Sommer: "Wir chillen nicht nur"

"Die sechs Monate der Saison sind extrem anspruchsvoll – schön, aber auch stressig. Im Winter ist dann von jetzt auf gleich plötzlich Ruhe, zumindest was das Reisen angeht", sagte Julian Sommer der Deutschen Presse-Agentur. Der 27-Jährige aus der Vulkaneifel hatte mit "SOS" und "Eine Nacht in Arenal" zwei große Saisonhits, die er in den kommenden Monaten nur noch vereinzelt auf Bühnen anstimmen wird - unter anderem bei der Silvesterparty im "Bierkönig".

Mit seinem Bruder Max gründete Sommer kürzlich das Plattenlabel "Sommerhits", um das er sich in den kommenden Monaten verstärkt kümmern will. In einem Gebäude nahe des Nürburgrings bauen die beiden zwei Tonstudios ein, um für sich und andere neue Songs zu produzieren. "Also wir chillen nicht nur, aber können zumindest an einem Ort arbeiten und sind nicht nur unterwegs."

Außerdem geht es für Sommer im Winter auf Städtetrip nach New York und in den Skiurlaub nach Österreich – beides gemeinsam mit "Bierkönig"-Kollegin Frenzy ("3er"). "Ich habe das Gefühl, ich kann die ganze Saison erst jetzt richtig verarbeiten und Revue passieren lassen", sagt die 32-Jährige aus dem Rheinland. "Man ist während der Saison wie so ein kleiner Hamster in seinem Hamsterrad und rennt und rennt. Man hat keine Zeit, alles zu realisieren und das mache ich jetzt über den Winter."

So lief die Ballermann-Saison 2025

Ohnehin ist viel passiert in der diesjährigen Ballermann-Saison: Stars wie Mia Julia oder Rumbombe wechselten zu Beginn vom "Bierkönig" zum größten Konkurrenten "Megapark" – etwas, das vorher lange undenkbar erschien.

Mit Auftritten der Rapper Sido und Capital Bra, der Comedians Cindy aus Marzahn und Chris Tall oder von Schlagerlegende Heino erhielt der Mainstream mehr und mehr Einzug auf der früher oft belächelten deutsch-spanischen Partymeile.

Und das Comeback von Michael Wendler ("Egal"), der sich durch krude Thesen während der Corona-Pandemie ins mediale Abseits beförderte, sorgte im September auch intern für Diskussionen.

Schnee schippen und Zähne ziehen

Die Stars der Playa pendelten in den vergangenen Monaten zwischen ihren fest gebuchten Gigs auf der Insel und den vielen Mallorca-Partys in Deutschland an den Wochenenden. Das hat bei vielen auch körperlich Spuren hinterlassen. "Meistens bekomme ich nach dem Closing erstmal eine Erkältung, was für mich fatal wäre", sagt Frenzy. "Denn am 30. November spiele ich noch ein großes Konzert in Köln."

Auch Isi Glück, die demnächst in der "DSDS"-Jury zu sehen ist, und Julian Sommer spielen während der Malle-Pause Solo-Shows in Deutschland.

Andere packen in ihrem Zweitjob mehr an: Sänger und Produzent Matthias Distel, der als Ikke Hüftgold ("Bumsbar") in diesem Jahr nach langer Abstinenz sein Comeback im "Bierkönig" feierte, hat einen Gartenbaubetrieb in Hessen, bei dem er sich nun vermehrt einbringen will.

"Weil ich im Winter nicht so viel Stress habe, bin ich im Falle von Schnee und Glatteis in Rufbereitschaft, fahre nachts raus, streue Salz und schiebe Schnee." Kollege Tobee ("Helikopter 117") führt in der Nähe von Ulm eine Zahnarztpraxis, der er sich im Winter zu hundert Prozent widmen kann.

Skischule statt Partytempel

Julian Benz ("Nimm mich mit ins Paradies"), der regelmäßig im "Megapark" auftritt, besitzt mittlerweile mit seinem Stiefvater zwei Skischulen und einen Skiverleih im hessischen Willingen.

"Ich führe im Winter quasi ein Doppelleben. Ich bin hier in der Skischule im Tagesgeschäft aktiv, plane die Skilehrer ein, organisiere die Online-Bookings und kümmere mich um die Social-Media-Auftritte. Am Wochenende trete ich aber auch auf, um im Flow zu bleiben."

Schließlich stehen in den kommenden Monaten vereinzelt Mallorca-Partys in Diskotheken und natürlich der Après-Ski an. Der "Bierkönig" in El Arenal bleibt zwar auch über den Winter geöffnet, die Saison 2026 geht dann aber am 16. April mit dem Opening-Wochenende los – mit Mitgröhl-Hits, die jetzt im Winter entstehen.