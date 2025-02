Partys und Umzüge: Das sind die wichtigsten Termine der Fasnet im Kreis Esslingen

1 Nicht nur in Neuhausen geht fasnetmäßig noch knapp drei Wochen lang die Party ab. Foto: Ines Rudel/Archiv

Die närrische Saison ist in diesem Jahr ziemlich lang, doch mittlerweile geht es auf die Zielgerade. Keine drei Wochen mehr, dann ist Aschermittwoch – bis dahin gibt es im Kreis Esslingen aber noch etliche Veranstaltungen, Partys und Umzüge.











Für die echten Fasnet-Fans, für Häs- und Maskenträger, für Guggenmusiker und Brauchtumsgruppen hat die Fasnet 2025 – wie das im schwäbisch-alemannischen Raum nun mal so üblich ist – mit dem 6. Januar begonnen.

Für die nicht ganz so wilden Jecken geht das närrische Treiben spätestens jetzt los. Keine drei Wochen sind es noch bis zum Aschermittwoch – und im Kreis Esslingen ist wie üblich einiges geboten: nicht nur in den Hochburgen, wie unsere sicher nicht vollständige Übersicht zeigt.

Aichwald 4. März, 14.30 Uhr: Kinderfasching des ASV in der Schurwaldhalle.

Altbach 1. März, 19.30 Uhr: Faschingsparty des TVA in der Gemeindehalle.

Baltmannsweiler 28. Februar, 15 Uhr: Rathaussturm mit den Kolba-Hexa.

Deizisau 27. Februar, 18 Uhr: Rathaussturm der Narrenzunft; 3. März, 20.15 Uhr: TSV-Rosenmontagsball in der Gemeindehalle.

Esslingen 15. Februar, 18 Uhr: „Cabarätätä“, Liederlust-Fasnet im Evangelischen Gemeindehaus; 16. Februar, 13.30 Uhr: Kinderfasching des TV Hegensberg und des TV Liebersbronn in der TVH-Turnhalle; 22. Februar, 14 Uhr: Narrenmesse; 15 Uhr: Straßenfasnet; 18.15 Uhr: 11. Berkheimer Nachtumzug; 27. Februar, ab 8.30 Uhr: Schmodo in Berkheim, mit Besuch der Kindergärten und Schulen, Fahnen hissen am Gemeindezentrum (19 Uhr), Narrengericht und Weiberfasnet im Hasenheim (19.30 Uhr); 4. März, 21.45 Uhr: Fahnen einholen am Gemeindezentrum; 22 Uhr: Fasnetsbeerdigung am alten Rathaus.

Den Schmodo in Berkheim feiern die örtlichen Narrenzünfte immer gemeinsam Foto: Katja /Eisenhardt/Archiv

Hochdorf 14. Februar, 19.30 Uhr: Hallenfasnet in der Breitwiesenhalle; 15. Februar, 15.30 Uhr: Dämmerungsumzug; 27. Februar, 15 Uhr: Rathaussturm den Dalba-Hexa.

Kirchheim 23. Februar, 14.15 Uhr: Fasnetsumzug durch die Altstadt; 27. Februar: 17.15 Uhr: Rathaussturm mit den Kloster-Deifeln.

Köngen 27. Februar, 17 Uhr: Rathaussturm der Köngener Narrenzunft.

Neuhausen 27. Februar, ab 4.30 Uhr: ganztägiges Schmodo-Treiben in ganz Neuhausen; 19.15 Uhr: Hexentanz auf dem Schlossplatz mit Rathaussturm; 2. März, 10 Uhr: Narrenmesse im Filderdom; ab 11 Uhr: Fasnetstreiben in ganz Neuhausen; 13.30 Uhr: Großer Fasnetsumzug; 4. März, 13.30 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet.

Nürtingen 27. Februar, ab 17.30 Uhr: Rathaussturm und Narrengericht.

Zum Wernauer Umzug werden am 1. März wieder viele tausend Besucher erwartet. Foto: Ines Rudel/Archiv

Wendlingen 22. Februar, 19.30 Uhr: „Schiff Ahoi“, Faschingsball der Banater Schwaben im Treffpunkt Stadtmitte; 27. Februar, ab 15 Uhr: Kindernarrendisco auf dem Marktplatz und Rathaussturm.

Wernau 22. Februar, 18 Uhr: Narrenmesse in St. Magnus; 27. Februar, 9 Uhr: Schul- und Kindergartensturm der Wernauer Narren; ab 12 Uhr: Narrenbaumstellen und Rathaussturm; 28. Februar, 19 Uhr: Alemannische Nacht mit Narrengericht, Feuershow und Hexentanz am Ruaßiga Freitig auf dem Rathausplatz; 1. März, 14 Uhr: Großer Fasnetsomzug; 20 Uhr: Fasnetsball mit der Partyband Snow – New Generation in der Stadthalle; 4. März, 14 Uhr: Kinderfasnet in der Stadthalle; 20 Uhr: Fasnetsbegräbnis auf dem Rathausplatz.

Wolfschlugen 27. Februar, 18 Uhr: Narrenbaumstellen und Rathaussturm; 4. März, 18 Uhr: Narrenbaumverbrennen mit Fasnetsausklang am Rathaus.