Partys, Rabatte, Blitzbewerbung: So kämpfen die Kitas im Kreis Esslingen gegen den Personalmangel

1 Der Ausgleich zwischen Betreuungsbedarf und Personalangebot in den Kitas ist ein Balanceakt. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Von der After-Work-Party bis zum vergünstigten Deutschlandticket: Was sich die Kommunen einfallen lassen, um Fachkräfte für die Kitas anzulocken. Eltern fürchten um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.











Link kopiert

Man könne ja keine backen. Und herzaubern erst recht nicht. So oder ähnlich klingt es in Rathäusern und Gremien, wenn von fehlenden Erzieherinnen und Erziehern die Rede ist. Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung – ein objektives Faktum oder eher Fatum, dem kein Kita-Träger entkommt? Ganz so resignativ einfach machen es sich die Kommunen im Kreis Esslingen nicht. Viele haben einen ganzen Katalog an Lockmaßnahmen aufgestellt.