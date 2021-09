1 Auf der Wiese beim Steg haben die Parties getobt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Nach drei Wochenenden mit Tik-Tok-Partys soll nun wieder Ruhe herrschen. Die Partyveranstalter reagieren und suchen sich einen neuen Ort. Was tut die Polizei?

Stuttgart - Die Wiese am Max-Eyth-See ist am Samstagabend tabu. Nach drei Wochenenden, an denen Aufrufe auf Tiktok und in anderen sozialen Netzwerken zu Massenpartys führten, haben die Anwohnerinnen und Anwohner genug vom Lärm und Müll. In deren Namen haben CDU-Bezirksbeiräte sich mit einer Resolution, die man auch als verzweifelten Hilferuf bezeichnen könnte, an das Stuttgarter Rathaus gewandt. „Es reicht“, stand in fetten Lettern darüber. Auch der Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann machte sich stark für ein Eingreifen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.